L'appello del quartiere 2 a Commisso è "rimani al Franchi". Nuovo stadio? Una perdita per Firenze
Secondo quanto riporta La Nazione, l'appello che il presidente del quartiere 2 di Firenze Michele Pierguidi fa a Commisso attraverso una raccolta firme fra i residenti è "Caro Rocco rimani al Franchi"...
A cura di Redazione Labaroviola
20 ottobre 2019 10:21
Secondo quanto riporta La Nazione, l'appello che il presidente del quartiere 2 di Firenze Michele Pierguidi fa a Commisso attraverso una raccolta firme fra i residenti è "Caro Rocco rimani al Franchi". Pierguidi è infatti favorevole al restyling dell'impianto di Campo di Marte, secondo lui si può fare ed inoltre teme che la costruzione del nuovo stadio sia una perdita per Firenze e per il quartiere. Con questa raccolta di adesioni non fa altro che raccontare cosa significhi per il quartiere avere lo stadio.