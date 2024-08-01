De Santis: "Nico Gonzalez può far comodo sia alla Juve che all'Atalanta, è dura trattenerlo"

Il noto procuratore ha parlato della probabile cessione del campione argentino che potrebbe restare nel campionato italiano

A Lady Radio il procuratore ed agente FIFA Lorenzo De Santis ha raccontato la situazione legata a Nico Gonzalez che parrebbe in uscita dalla Fiorentina: "Nico non ha fatto una grande Coppa America, ma rimane un giocatore di livello internazionale senza dubbio. Parliamo del migliore della rosa e di un membro della Nazionale campione del mondo in carica, per questo in tanti potrebbero farci un pensiero e potrebbe far comodo sicuramente. La Juve ha ceduto Soulé e anche Kostic è in uscita, quindi potrebbe prenderlo oltre a capire la situazione di Chiesa. La Fiorentina chiederà più di 35 milioni, almeno spero io per cederlo, poi va sostituito con uno come Gudmundsson."

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