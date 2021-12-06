De Santis: "Ikonè è a un passo, costa la metà di Berardi. Nunez difficile, servono più di 25 milioni"
L'esperto di calciomercato De Santis ha fatto il punto sulle trattative in corso in casa Fiorentina per gennaio
L'esperto di calciomercato Lorenzo De Santis è tornato a parlare ai microfoni di Lady Radio:
“Ikonè? Ormai non si tratta solo di chiacchiere tra le due società, ma c’è molto di più. Rispetto ad Alvarez o Mayoral, che sembravano più vicini, l’operazione è ad un passo dalla chiusura. Mi risulta che il prezzo richiesto dal Lille per il suo giocatore è praticamente la metà rispetto a quello di Berardi. La Fiorentina prenderà Nunez? Per me è un’operazione molto difficile, il Benfica l’ha pagato venticinque milioni di euro e lo rivenderà a più soldi".
INTANTO GALLI E' PREOCCUPATO PER LA FASE DIFENSIVA
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