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Galli: "La difesa della Fiorentina è preoccupante, non puoi sempre segnare 3 reti per vincere"

Il dirigente Giovanni Galli si è detto preoccupato per la fase difensiva che sta avendo la Fiorentina in questo campionato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2021 13:30
Galli: "La difesa della Fiorentina è preoccupante, non puoi sempre segnare 3 reti per vincere" -
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Vincenzo Italiano

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il dirigente Giovanni Galli:

"La vittoria di ieri pesa tantissimo, la posizione raggiunta oggi deve rendere tutti orgogliosi. Chiedo venia e mi scuso con Cristiano Biraghi, del quale mi domandavo perché tirasse le punizioni: se il risultato è come ieri, ha ragione Italiano a fargliele calciare. Comincio però a preoccuparmi della fase difensiva, perché non è che ogni domenica riesci a segnare tre gol per vincere le partite".

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