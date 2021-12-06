Galli: "La difesa della Fiorentina è preoccupante, non puoi sempre segnare 3 reti per vincere"

Il dirigente Giovanni Galli si è detto preoccupato per la fase difensiva che sta avendo la Fiorentina in questo campionato

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2021 13:30

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