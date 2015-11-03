Notizie Nunez Fiorentina

AS, la Fiorentina vuole Nunez del Bilbao. La trattativa si può chiudere nel calciomercato estivo
27 gennaio 2022 13:50
De Santis: "Ikonè è a un passo, costa la metà di Berardi. Nunez difficile, servono più di 25 milioni"
06 dicembre 2021 13:43
TMW, Fiorentina scatenata, preso Ikonè, ci prova per Berardi, tratta Nunez per giugno
06 dicembre 2021 11:07
Nazione, Nunez e Martinez piacciono alla Fiorentina: il primo vale 20 milioni
03 dicembre 2021 09:51
TMW, la Fiorentina vicina a Nunez in estate, ma Marcelino aveva bloccato. Ci si riprova a gennaio?
29 ottobre 2021 21:07
Archivio