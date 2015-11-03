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Notizie Nunez Fiorentina

AS, la Fiorentina vuole Nunez del Bilbao. La trattativa si può chiudere nel calciomercato estivo

27 gennaio 2022 13:50

De Santis: "Ikonè è a un passo, costa la metà di Berardi. Nunez difficile, servono più di 25 milioni"

06 dicembre 2021 13:43

TMW, Fiorentina scatenata, preso Ikonè, ci prova per Berardi, tratta Nunez per giugno

06 dicembre 2021 11:07

Nazione, Nunez e Martinez piacciono alla Fiorentina: il primo vale 20 milioni

03 dicembre 2021 09:51

TMW, la Fiorentina vicina a Nunez in estate, ma Marcelino aveva bloccato. Ci si riprova a gennaio?

29 ottobre 2021 21:07

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