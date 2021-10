TMW, la Fiorentina vicina a Nunez in estate, ma Marcelino aveva bloccato. Ci si riprova a gennaio?

Nel corso dell’ultima estate Marcelino ha detto no all’addio di Unai Nunez all’Athletic Club. Che di fatto è stato il club della vita, di tutta la carriera del centrale classe 1997 di Portugalete, uno dei migliori prospetti difensivi di tutta la Spagna. E parte da lì, da quel no, il mancato addio a Bilbao di Nunez, destinazione Firenze. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, la scorsa estate era tutto praticamente fatto con la Fiorentina: un’intesa totale tra club e giocatore ma il no dell’allenatore ha bloccato l’affare.

L’affare si riapre?

L’interesse della formazione ora allenata da Vincenzo Italiano non si è interrotto ma non sarebbe la Fiorentina l’unica squadra su Nunez. Non solo: dopo il no all’addio, Marcelino sembra aver cambiato rotta visto che da allora ha giocato sorprendentemente solo due gare in questa Liga. Non gli sta dando continuità, quella attesa, per questo a gennaio quello del ’97 dell’Athletic potrebbe essere uno dei nomi più caldi per il mercato. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

