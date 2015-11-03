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Notizie Bilbao Fiorentina

Nardella: "Studiamo lo stadio di Bilbao per il progetto del Franchi. Realizzato con soldi pubblici"

01 luglio 2023 19:03

AS, la Fiorentina vuole Nunez del Bilbao. La trattativa si può chiudere nel calciomercato estivo

27 gennaio 2022 13:50

TMW, la Fiorentina vicina a Nunez in estate, ma Marcelino aveva bloccato. Ci si riprova a gennaio?

29 ottobre 2021 21:07

Vince la Fiorentina ma trionfa la noia: viola avanti dopo i rigori contro il Duisburg

28 luglio 2018 16:44

Fiorentina oggi quadrangolare, si comincia alle 16.00 contro il Duisburg. Poi Fulham e Bilbao

28 luglio 2018 12:02

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