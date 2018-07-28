Vince la Fiorentina ma trionfa la noia: viola avanti dopo i rigori contro il Duisburg

Dopo i primi istanti di studio, al quarto minuto prima sortita viola: Simeone va via sulla fascia destra e mette al centro un cross velenosissimo che Dabo da pochi passi però spreca mandando fuori la...

Dopo i primi istanti di studio, al quarto minuto prima sortita viola: Simeone va via sulla fascia destra e mette al centro un cross velenosissimo che Dabo da pochi passi però spreca mandando fuori la sfera. Al 11’ ci prova Gardner dalla distanza ma Lafont blocca a terra senza problemi. 18’ buon cross di Chiesa per Simeone a centro area. Il Cholito leggermente in ritardo manca il tap-in. Al 29’ seconda ammonizione per i locali per un fallo su Simeone, il ritmo gara è basso... Ma i contrasti sono più che veri. Al 37’ Dabo apre molto bene per Benassi che dai 16 metri spara altissimo sopra la traversa. Al 38’ Wigel con un filtrante taglia tutta l’area, è bravo Hancko a chiudere con la diagonale difensiva anticipando anche Lafont. Al 44’ molto nervosismo in campo con Lafont che va testa-testa con un attaccante locale.

Partita piuttosto priva di emozioni che termina a reti “bianche”.

Rigoristi viola:

Eysseric - Goal.

Chiesa - Goal.

Simeone - Goal.

Dabo - Goal.

Vince dunque la Fiorentina che alle 19.00 affronterà la vincente tra Bilbao e Fulham.

Gabriele Caldieron