Notizie Fulham Fiorentina

Solomon primo rinforzo targato Paratici per la Fiorentina. Gli infortuni la maggiore incognita
01 gennaio 2026 22:00
Dall’Inghilterra rivelano: “Il Fulham pensa a Kean per rinforzare l’attacco a gennaio”
10 dicembre 2025 18:21
The Sun rivela: "Crystal Palace e Fulham piombano su Amrabat, potrebbe restare in Premier"
18 maggio 2024 15:18
Corriere Fiorentino: "Birghton e Fulham su Igor. Sutalo della Dinamo arriva alla Fiorentina?"
14 luglio 2023 09:18
Nazione, il Fulham offre 7 milioni per Igor, la Fiorentina chiede di più. Obiettivo rilancio
12 luglio 2023 09:32
Gazzetta, non solo Igor via, il futuro di Martinez Quarta è in bilico: in pole c'è Nikolaou
12 luglio 2023 09:16
Dal Brasile: distanza tra il Fulham e il Benfica per Morato. Gli inglesi virano su Igor?
06 luglio 2023 16:40
TMW, Igor vicino a lasciare Firenze, lo vogliono Fulham e Villarreal. Novità nei prossimi giorni?
02 luglio 2023 18:09
Di Marzio: "Il Fulham spinge per Igor, Fiorentina al lavoro per piazzare il colpo in uscita"
15 giugno 2023 00:33
Nazione: "Igor-Fiorentina all'addio, c'è il Fulham: base d'asta a partire da 8 milioni"
13 giugno 2023 09:23
Nazione, la Fiorentina vuole Nzola. Lo Spezia lo farà partire e chiede 15 milioni
16 aprile 2021 13:32
L'attaccante olandese Ryan Babel protrebbe lasciare il Fulham per approdare al Galatasaray
02 maggio 2019 14:26
Premier League, ufficiale l'esonero di Claudio Ranieri dal Fulham. La comunicazione del club
28 febbraio 2019 18:47
Pjaca, lo vuole Ranieri al Fulham. La Juve chiede un incontro ai viola. La situazione...
06 gennaio 2019 15:26
Svanisce la suggestione viola: Ranieri è il nuovo tecnico del Fulham
14 novembre 2018 10:11
Archivio