Svanisce la suggestione viola: Ranieri è il nuovo tecnico del Fulham

Claudio Ranieri torna ad allenare in Inghilterra dopo le esperienze con Chelsea e Leicester: è il nuovo tecnico del Fulham al posto di Jokanovic. Il tecnico era stato accostato alla Fiorentina negli...

A cura di Redazione Labaroviola 14 novembre 2018 10:11

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