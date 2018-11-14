Svanisce la suggestione viola: Ranieri è il nuovo tecnico del Fulham
Claudio Ranieri torna ad allenare in Inghilterra dopo le esperienze con Chelsea e Leicester: è il nuovo tecnico del Fulham al posto di Jokanovic. Il tecnico era stato accostato alla Fiorentina negli...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2018 10:11
Claudio Ranieri torna ad allenare in Inghilterra dopo le esperienze con Chelsea e Leicester: è il nuovo tecnico del Fulham al posto di Jokanovic. Il tecnico era stato accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni, in caso di futuro esonero dell'attuale allenatore viola Stefano Pioli