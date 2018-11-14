Labaro Viola

Svanisce la suggestione viola: Ranieri è il nuovo tecnico del Fulham

Claudio Ranieri torna ad allenare in Inghilterra dopo le esperienze con Chelsea e Leicester: è il nuovo tecnico del Fulham al posto di Jokanovic.  Il tecnico era stato accostato alla Fiorentina negli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2018 10:11
Svanisce la suggestione viola: Ranieri è il nuovo tecnico del Fulham -
News
Fiorentina
Ranieri
Fulham
Condividi

Claudio Ranieri torna ad allenare in Inghilterra dopo le esperienze con Chelsea e Leicester: è il nuovo tecnico del Fulham al posto di Jokanovic.  Il tecnico era stato accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni, in caso di futuro esonero dell'attuale allenatore viola Stefano Pioli

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok