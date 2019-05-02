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L'attaccante olandese Ryan Babel protrebbe lasciare il Fulham per approdare al Galatasaray

Secondo Sky Sports News, Ryan Babel l'attaccante accostato più volte alla Fiorentina potrebbe essere ceduto dal Fulham vista la retrocessione in Championship. L'olandese classe 1986 era passato a genn...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2019 14:26
L'attaccante olandese Ryan Babel protrebbe lasciare il Fulham per approdare al Galatasaray -
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Secondo Sky Sports News, Ryan Babel l'attaccante accostato più volte alla Fiorentina potrebbe essere ceduto dal Fulham vista la retrocessione in Championship. L'olandese classe 1986 era passato a gennaio dal Besiktas al club inglese. Su di lui ci sarebbe l'interesse del club turco del Galatasaray.

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