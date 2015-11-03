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Notizie Babel Fiorentina

CorSport, probabile amichevole estiva con il club del Galatasaray dove gioca Ryan Babel

11 luglio 2019 13:47

L'attaccante olandese Ryan Babel protrebbe lasciare il Fulham per approdare al Galatasaray

02 maggio 2019 14:26

Babel: “Valuterò offerte”. A Gennaio ci aveva provato la Fiorentina

19 marzo 2019 22:35

Babel alla Fiorentina a gennaio? No, niente di vero. Ecco la verità sul possibile trasferimento a Firenze

15 novembre 2018 18:11

La Nazione, Sansone obbiettivo concreto dei viola, pronta un'offerta al Villareal. Sarr...

15 novembre 2018 11:53

Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Babel già a gennaio. Molto probabile che si possa chiudere l'operazione

13 novembre 2018 12:12

Corriere dello Sport, il colpo viola sarà in attacco. Occhio a Babel, Terrier e Sansone

13 novembre 2018 12:02

CdS Stadio, Rischio asta per Di Lorenzo, dalla Turchia sicuri: Babel sarà viola

12 novembre 2018 11:56

Babel: "Fiorentina? Non posso parlare del mio futuro ma non ne so niente"

09 novembre 2018 12:16

Dalla Turchia, a giugno arriverà probabilmente a Firenze Babel a costo zero

06 novembre 2018 11:11

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