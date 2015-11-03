Notizie Babel Fiorentina

CorSport, probabile amichevole estiva con il club del Galatasaray dove gioca Ryan Babel
11 luglio 2019 13:47
L'attaccante olandese Ryan Babel protrebbe lasciare il Fulham per approdare al Galatasaray
02 maggio 2019 14:26
Babel: “Valuterò offerte”. A Gennaio ci aveva provato la Fiorentina
19 marzo 2019 22:35
Babel alla Fiorentina a gennaio? No, niente di vero. Ecco la verità sul possibile trasferimento a Firenze
15 novembre 2018 18:11
La Nazione, Sansone obbiettivo concreto dei viola, pronta un'offerta al Villareal. Sarr...
15 novembre 2018 11:53
Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Babel già a gennaio. Molto probabile che si possa chiudere l'operazione
13 novembre 2018 12:12
Corriere dello Sport, il colpo viola sarà in attacco. Occhio a Babel, Terrier e Sansone
13 novembre 2018 12:02
CdS Stadio, Rischio asta per Di Lorenzo, dalla Turchia sicuri: Babel sarà viola
12 novembre 2018 11:56
Babel: "Fiorentina? Non posso parlare del mio futuro ma non ne so niente"
09 novembre 2018 12:16
Dalla Turchia, a giugno arriverà probabilmente a Firenze Babel a costo zero
06 novembre 2018 11:11
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