Dalla Turchia, a giugno arriverà probabilmente a Firenze Babel a costo zero
La Fiorentina scandaglia il mercato dei giocatori con il contratto in scadenza. Tra questi, l’olandese Ryan Babel del Besiktas, affrontato nel lontano 2009 in Champions League, quando vestiva la magli...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2018 11:11
La Fiorentina scandaglia il mercato dei giocatori con il contratto in scadenza. Tra questi, l’olandese Ryan Babel del Besiktas, affrontato nel lontano 2009 in Champions League, quando vestiva la maglia del Liverpool. Secondo quanto riportato da Fanatik, i viola si sarebbero mossi per visionare l’attaccante classe ‘86, muovendo i primi passi con l’agente, per provare a chiudere l'operazione
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