CdS Stadio, Rischio asta per Di Lorenzo, dalla Turchia sicuri: Babel sarà viola
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio, nell’edizione odierna, per il terzino dell’Empoli, Giovanni Di Lorenzo, da tempo accostato alla Fiorentina, vi è un rischio asta poiché so...
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 11:56
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio, nell’edizione odierna, per il terzino dell’Empoli, Giovanni Di Lorenzo, da tempo accostato alla Fiorentina, vi è un rischio asta poiché sono diverse le squadre interessate al difensore classe ‘93. Capitolo Babel: dalla Turchia danno per fatto il passaggio dell’esterno offensivo olandese alla Fiorentina già nel mercato di riparazione a gennaio. Seguiranno sviluppi