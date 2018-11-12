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CdS Stadio, Rischio asta per Di Lorenzo, dalla Turchia sicuri: Babel sarà viola

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio, nell’edizione odierna, per il terzino dell’Empoli, Giovanni Di Lorenzo, da tempo accostato alla Fiorentina, vi è un rischio  asta poiché so...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 11:56
CdS Stadio, Rischio asta per Di Lorenzo, dalla Turchia sicuri: Babel sarà viola -
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio, nell’edizione odierna, per il terzino dell’Empoli, Giovanni Di Lorenzo, da tempo accostato alla Fiorentina, vi è un rischio  asta poiché sono diverse le squadre interessate al difensore classe ‘93. Capitolo Babel: dalla Turchia danno per fatto il passaggio dell’esterno offensivo olandese alla Fiorentina già nel mercato di riparazione a gennaio. Seguiranno sviluppi

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