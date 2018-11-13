Dalla Turchia, la Fiorentina vuole Babel già a gennaio. Molto probabile che si possa chiudere l'operazione

Ryan Babel è un dei nomi maggiormente accostati alla squadra viola. Stamattina sono arrivate non solo conferme dall’Italia, in particolare dal Corriere dello Sport ma anche dalla Turchia, dove Fanati...

Ryan Babel è un dei nomi maggiormente accostati alla squadra viola. Stamattina sono arrivate non solo conferme dall’Italia, in particolare dal Corriere dello Sport ma anche dalla Turchia, dove Fanatik.com insiste sulla volontà da parte del club viola di strappare l’attaccante olandese al Besiktas già a gennaio. Sempre secondo il quotidiano online turco la Fiorentina ha grandi possibilità di riuscirci e il giocatore potrebbe davvero diventare viola. Ricordiamo che il contratto di Babel scade il prossimo giungo, e di conseguenza la Fiorentina potrebbe riuscire a strappare un prezzo particolarmente conveniente per prendere il giocatore