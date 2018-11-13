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Corriere dello Sport, il colpo viola sarà in attacco. Occhio a Babel, Terrier e Sansone

Priorità all'attaccante. Per gennaio, la Fiorentina si muoverà sul mercato soprattutto per rinforzare il suo reparto avanzato. Nel mirino, scrive il 'Corriere dello Sport', c'è Ryan Babel, olandese cl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2018 12:02
Corriere dello Sport, il colpo viola sarà in attacco. Occhio a Babel, Terrier e Sansone -
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Priorità all'attaccante. Per gennaio, la Fiorentina si muoverà sul mercato soprattutto per rinforzare il suo reparto avanzato. Nel mirino, scrive il 'Corriere dello Sport', c'è Ryan Babel, olandese classe '86 che ha un contratto col Besiktas in scadenza a giugno. A Corvino piace molto anche Nicola Sansone del Villarreal, mentre in Francia giocano un paio di prospetti molto interessanti ma anche più costosi: Martin Terrier dell'Olympique Lione e Ismaïla Sarr del Rennes.

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