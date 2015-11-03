Labaro Viola

Notizie Terrier Fiorentina

Ag. Terrier: "Gioca come Chiesa. Su di lui c'era anche la Fiorentina"

26 febbraio 2020 11:38

Corriere dello Sport, il colpo viola sarà in attacco. Occhio a Babel, Terrier e Sansone

13 novembre 2018 12:02

TuttoSport: Sansone, De Paul e Terrier alternative a Pjaca. Proposti Martinez ed Ardaiz secco no della Fiorentina

01 agosto 2018 08:14

CdS, da Sansone a De Paul passando per Berardi, si cerca un profilo in prestito per l'attacco viola

28 luglio 2018 09:08

Gazzetta, Elsha e Pjaca in stand by, Terrier del Lione ultima idea per l'attacco

25 luglio 2018 08:56

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