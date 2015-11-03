Notizie Terrier Fiorentina

Ag. Terrier: "Gioca come Chiesa. Su di lui c'era anche la Fiorentina"
26 febbraio 2020 11:38
Corriere dello Sport, il colpo viola sarà in attacco. Occhio a Babel, Terrier e Sansone
13 novembre 2018 12:02
TuttoSport: Sansone, De Paul e Terrier alternative a Pjaca. Proposti Martinez ed Ardaiz secco no della Fiorentina
01 agosto 2018 08:14
CdS, da Sansone a De Paul passando per Berardi, si cerca un profilo in prestito per l'attacco viola
28 luglio 2018 09:08
Gazzetta, Elsha e Pjaca in stand by, Terrier del Lione ultima idea per l'attacco
25 luglio 2018 08:56
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