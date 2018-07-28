CdS, da Sansone a De Paul passando per Berardi, si cerca un profilo in prestito per l'attacco viola
Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, la Fiorentina cerca un attaccante esterno tra: Sansone, De Paul, Berardi o Terrier ma in prestito. Vi proponiamo qualche stralcio dell'...
Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, la Fiorentina cerca un attaccante esterno tra: Sansone, De Paul, Berardi o Terrier ma in prestito. Vi proponiamo qualche stralcio dell'articolo:
Si è cercato anche Sansone, di proprietà del Villarreal, che il calcio italiano ben conosce per averlo giocato sia in a che in B. Ma c’è da convincere gli spagnoli ad accettare la tipologia di trasferimento, loro che invece puntano a fare cassa per finanziare l’arrivo di Bacca.
Berardi, vecchio pallino di corvino fin dalla scorsa stagione, il Sassuolo chiede una pioggia di milioni, mentre per Da Paul dovrà essere bravo l’agente a ridimensionare l’intransigenza dell’Udinese. Ieri Pradè ha tuonato confermando di aver respinto la Fiorentina, vuole cedere a titolo definitivo. All'estero Terrier del Lione piace.