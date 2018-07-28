Labaro Viola

CdS, da Sansone a De Paul passando per Berardi, si cerca un profilo in prestito per l'attacco viola

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, la Fiorentina cerca un attaccante esterno tra: Sansone, De Paul, Berardi o Terrier ma in prestito. Vi proponiamo qualche stralcio dell'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 09:08
CdS, da Sansone a De Paul passando per Berardi, si cerca un profilo in prestito per l'attacco viola -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Primo Piano
Prade
Sansone
Berardi
De Paul
Terrier
Condividi

Come riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, la Fiorentina cerca un attaccante esterno tra: Sansone, De Paul, Berardi o Terrier ma in prestito. Vi proponiamo qualche stralcio dell'articolo:

Si è cercato anche Sansone, di proprietà del Villarreal, che il calcio italiano ben conosce per averlo giocato sia in a che in B. Ma c’è da convincere gli spagnoli ad accettare la tipologia di trasferimento, loro che invece puntano a fare cassa per finanziare l’arrivo di Bacca.

Berardi, vecchio pallino di corvino fin dalla scorsa stagione, il Sassuolo chiede una pioggia di milioni, mentre per Da Paul dovrà essere bravo l’agente a ridimensionare l’intransigenza dell’Udinese. Ieri Pradè ha tuonato confermando di aver respinto la Fiorentina, vuole cedere a titolo definitivo. All'estero Terrier del Lione piace.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok