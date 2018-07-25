Gazzetta, Elsha e Pjaca in stand by, Terrier del Lione ultima idea per l'attacco

Come scritto questa mattina sulla Gazzetta dello Sport,la Fiorentina avrebbe messo sul proprio taccuino Martin Terrier del Lione

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è ancora alla ricerca di un esterno d'attacco. Marko Pjaca della Juventus è in stand by per la differenza di offerta, El Sharaawy è ancora in lista. De Paul continua a piacere, ma l'Udinese chiede troppo. L'ultima idea per l'attacco è Martin Terrier, classe 1997 in forza al Lione