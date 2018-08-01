TuttoSport: Sansone, De Paul e Terrier alternative a Pjaca. Proposti Martinez ed Ardaiz secco no della Fiorentina

Come riportato nell'edizione odierna di TuttoSport in alternativa a Pjaca della Juventus, Pantaleo Corvino starebbe sondando il terreno, tenendo le piste aperte, per: Sansone, De Paul e Terrier. Ieri...

Come riportato nell'edizione odierna di TuttoSport in alternativa a Pjaca della Juventus, Pantaleo Corvino starebbe sondando il terreno, tenendo le piste aperte, per: Sansone, De Paul e Terrier. Ieri l'agente Simonian in una chiaccherata ha proposto alla Fiorentina l'esterno Gonzalo Martinez del River Plate e Ardaiz attacante classe '99, i viola hanno però risposto con un secco: "no grazie".