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CorSport, probabile amichevole estiva con il club del Galatasaray dove gioca Ryan Babel

Secondo il Corriere dello Sport, dopo la Tournée della Fiorentina in America e forse dopo una settimana a Montecatini, la viola potrebbe sfidare in amichevole il Galatasaray, squadra del massimo campi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 13:47
CorSport, probabile amichevole estiva con il club del Galatasaray dove gioca Ryan Babel -
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Secondo il Corriere dello Sport, dopo la Tournée della Fiorentina in America e forse dopo una settimana a Montecatini, la viola potrebbe sfidare in amichevole il Galatasaray, squadra del massimo campionato turco. L'attaccante di nazionalità olandese, Ryan Babel, si è trasferito quest'estate dal Fulham per provare una nuova esperienza altrove.

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