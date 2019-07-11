CorSport, probabile amichevole estiva con il club del Galatasaray dove gioca Ryan Babel
Secondo il Corriere dello Sport, dopo la Tournée della Fiorentina in America e forse dopo una settimana a Montecatini, la viola potrebbe sfidare in amichevole il Galatasaray, squadra del massimo campi...
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 13:47
Secondo il Corriere dello Sport, dopo la Tournée della Fiorentina in America e forse dopo una settimana a Montecatini, la viola potrebbe sfidare in amichevole il Galatasaray, squadra del massimo campionato turco. L'attaccante di nazionalità olandese, Ryan Babel, si è trasferito quest'estate dal Fulham per provare una nuova esperienza altrove.