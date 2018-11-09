Babel: "Fiorentina? Non posso parlare del mio futuro ma non ne so niente"
Al termine della gara di ieri di Europa League fra la sua squadra, il Besiktas, e il Genk, Ryan Babel ha parlato del suo futuro ai microfoni di Voetbal Inside. Ecco ciò che ha esternato:"Non andrò al...
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2018 12:16
Al termine della gara di ieri di Europa League fra la sua squadra, il Besiktas, e il Genk, Ryan Babel ha parlato del suo futuro ai microfoni di Voetbal Inside. Ecco ciò che ha esternato:
"Non andrò al Flamengo, non è un'opzione al momento. Fiorentina? Non ne so niente, ma non so se posso parlare del mio futuro. So solo che finalmente il mio agente parlerà con il Besiktas e decideremo del mio futuro: era molto che aspettavo questo incontro".