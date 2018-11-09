Babel: "Fiorentina? Non posso parlare del mio futuro ma non ne so niente"

Al termine della gara di ieri di Europa League fra la sua squadra, il Besiktas, e il Genk, Ryan Babel ha parlato del suo futuro ai microfoni di Voetbal Inside. Ecco ciò che ha esternato:"Non andrò al...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2018 12:16

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