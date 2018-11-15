La Nazione, Sansone obbiettivo concreto dei viola, pronta un'offerta al Villareal. Sarr...
Su La Nazione in edicola oggi si fa il punto sulle trattative che riguardano il reparto avanzato dei viola. Rispetto all’attaccante del Southampton Gabbiadini, più facile percorrere la strada che port...
Su La Nazione in edicola oggi si fa il punto sulle trattative che riguardano il reparto avanzato dei viola. Rispetto all’attaccante del Southampton Gabbiadini, più facile percorrere la strada che porta a Sansone il cui stipendio ( potrebbe agevolare l’accordo col Villarreal. Si parla di un'offerta pronta da recapitare ai sottomarini gialli. Più defilate le piste per Babel e Sarr: sull’esterno del Besiktas pesa l’incognita dell’inesperienza nel campionato italiano mentre per la punta il Rennes sembra orientato a sparare alto, ovvero oltre 20 milioni, cifra ovviamente inaccessibile per il club viola