Premier League, ufficiale l'esonero di Claudio Ranieri dal Fulham. La comunicazione del club

Il Fulham ha comunicato l'esonero, sul proprio sito ufficiale, del ct Claudio Ranieri. "Dopo l'incontro del pomeriggio, l'allenatore si è detto d'accordo sulla decisione di cambiare tecnico. Claudio è...

Il Fulham ha comunicato l'esonero, sul proprio sito ufficiale, del ct Claudio Ranieri. "Dopo l'incontro del pomeriggio, l'allenatore si è detto d'accordo sulla decisione di cambiare tecnico. Claudio è stato un gentleman, non ha raggiunto gli obiettivi ma non è l'unico a cui dare colpe". Al suo posto è stato incaricato Scott Parker come allenatore ad interim del club londinese. Termina dunque dopo 17 partite l’avventura di Ranieri sulla panchina del Fulham. Aveva otteneuto solamente tre vittorie, tre pareggi e undici sconfitte.

Fonte: Calciomercato.com