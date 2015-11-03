Notizie Claudio Ranieri Fiorentina

Ranieri lascia la Roma, rottura insanabile, attesa l'ufficialità. Le ragioni di un addio doloroso
23 aprile 2026 22:55
Ranieri bordata a Gasperini: "Ha scelto tutti gli acquisti e detto no a Rowe. Non sono suo tutore"
10 aprile 2026 23:01
Viviano attacca Ranieri: "Se credeva di gestire Gasperini, non ci ha capito nulla e ha sbagliato"
07 aprile 2026 18:12
La Roma di Ranieri passeggia con il Monza e accorcia ancora su una Fiorentina in crisi
24 febbraio 2025 22:45
A Roma atterrato il salvatore della patria, Claudio Ranieri accolto in aeroporto da 300 tifosi
13 novembre 2024 23:35
Ranieri: “Batistuta? Prima del Barça dissi che era bello silenziare i tifosi. Lui segnò e con il dito zittì lo stadio”
10 ottobre 2024 09:44
Ranieri avverte: "A Firenze per fare la nostra partita. Hanno buoni giocatori ma vogliamo farci rispettare"
30 settembre 2023 19:00
Tmw: Drinkwater è stato proposto alla Fiorentina. Il club riflette, prima va sfoltito il centrocampo
03 ottobre 2020 18:36
Ranieri: "Caprari uomo mercato? È un nostro giocatore, lo metto spesso perchè credo in lui"
26 gennaio 2020 17:45
Premier League, ufficiale l'esonero di Claudio Ranieri dal Fulham. La comunicazione del club
28 febbraio 2019 18:47
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