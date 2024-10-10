Ranieri: “Batistuta? Prima del Barça dissi che era bello silenziare i tifosi. Lui segnò e con il dito zittì lo stadio”

Vlahovic fortissimo, nemmeno Haaland l'accosterei a Batistuta

Claudio Ranieri, ex allenatore tra le altre anche della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport:

Ai tempi della Fiorentina aveva uno dei migliori centravanti della storia: se ripensa a Batistuta...?

"Mi viene in mente la sua leadership. Batigol era fantastico. Prima della semifinale di Coppa delle Coppe in casa del Barcellona, dissi alla squadra: in questi stadi è bello giocare, ma lo è di più segnare e silenziare 90 mila spettatori. Cosa fece Batistuta? Prima segnò l'1-1, e dopo di che con il dito zittì tutto lo stadio".

Rivede qualcosa in Vlahovic di Batistuta?

"Dusan è un centravanti fortissimo, mi piace davvero tanto. Mi chiedo ancora come si faccia a metterlo in discussione quando non segna per tre partite. Tutti gli attaccanti hanno dei momenti nei quali la palla non entra. Non facciamo paragoni, Batistuta è stato un nove unico: nemmeno Haaland accosterei a Bati".

https://www.labaroviola.com/distefano-e-stato-operato-alla-spalla-intervento-perfettamente-riuscito-fa-sapere-il-frosinone/271789/