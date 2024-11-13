A Roma atterrato il salvatore della patria, Claudio Ranieri accolto in aeroporto da 300 tifosi

Gli stessi che a Luglio ed Agosto festeggiavano gli arrrivi di Dobvik e Soulé si ritrovano aggrappati all'esperienza del Sor Claudio

Claudio Ranieri è arrivato a Roma: sarà lui il nuovo allenatore dei giallorossi. L'ex Leicester è atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 22:20 di mercoledì 13 novembre. Ad attenderlo diversi tifosi che lo hanno omaggiato con cori.

La Roma è pronta ad accogliere il suo nuovo allenatore. Ecco Claudio Ranieri che prenderà il posto di Ivan Juric, esonerato lo scorso 10 novembre.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Fiorentina, lotta al vertice merito anche della “svolta italiana” voluta da Commisso

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