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A Roma atterrato il salvatore della patria, Claudio Ranieri accolto in aeroporto da 300 tifosi

Gli stessi che a Luglio ed Agosto festeggiavano gli arrrivi di Dobvik e Soulé si ritrovano aggrappati all'esperienza del Sor Claudio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2024 23:35
A Roma atterrato il salvatore della patria, Claudio Ranieri accolto in aeroporto da 300 tifosi -
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Claudio Ranieri è arrivato a Roma: sarà lui il nuovo allenatore dei giallorossi. L'ex Leicester è atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 22:20 di mercoledì 13 novembre. Ad attenderlo diversi tifosi che lo hanno omaggiato con cori.

La Roma è pronta ad accogliere il suo nuovo allenatore. Ecco Claudio Ranieri che prenderà il posto di Ivan Juric, esonerato lo scorso 10 novembre.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

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