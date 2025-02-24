La Roma di Ranieri passeggia con il Monza e accorcia ancora su una Fiorentina in crisi

I giallorossi confermano anche contro l'ultima della classe il loro ottimo momento di forma e risalgono pericolosamente a -2 dai viola

La Roma di Claudio Ranieri ha messo a segno una vittoria fondamentale contro il Monza all'Olimpico, conquistando tre punti che la portano a soli due lunghezze dalla Fiorentina. Un successo che, oltre a rafforzare la posizione dei giallorossi, evidenzia la crisi profonda della squadra di Palladino, che dopo aver goduto di un vantaggio di ben 15 punti sui capitolini, ora si trova con il fiato sul collo di Ranieri e i suoi ragazzi.

La partita contro il Monza, vinta con determinazione già nel primo tempo con le reti di Saelemaekers e Shomurodov, risultato arrotondato nella ripresa dai gol di Angelino e Cristante, è stata una dimostrazione di forza per la Roma, che sta risalendo la classifica dopo un inizio di stagione incerto. Dall'altro lato, la Fiorentina, dopo una serie esaltante di vittorie, ha iniziato a farsi travolgere da una serie di sconfitte che hanno progressivamente ridotto il proprio vantaggio. Con soli due punti a separare le due squadre e con la gara ancora da recuperare tra Bologna e Milan, la lotta per le posizioni europee si fa più incerta che mai. La Fiorentina dovrà ritrovare al più presto la sua forma migliore per evitare di essere superata da altre squadre.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 57 punti (26 partite giocate)

Napoli 56 (26)

Atalanta 54 (26)

Juventus 49 (26)

Lazio 47 (26)

Fiorentina 42 (26)

Milan 41 (25)

Bologna 41 (25)

Roma 40 (26)

Udinese 36 (26)

Torino 31 (26)

Genoa 30 (26)

Como 28 (26)

Hellas Verona 26 (26)

Cagliari 25 (26)

Lecce 25 (26)

Parma 23 (25)

Empoli 21 (26)

Venezia 17 (26)

Monza 14 (26)