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Ranieri avverte: "A Firenze per fare la nostra partita. Hanno buoni giocatori ma vogliamo farci rispettare"

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, prossimo avversario della Fiorentina in campionato.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2023 19:00
Ranieri avverte: "A Firenze per fare la nostra partita. Hanno buoni giocatori ma vogliamo farci rispettare" -
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LEICESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 17 : Manager Claudio Ranieri of Leicester City at King Power Stadium ahead of the Barclays Premier League match between Leicester City and Burnley at the King Power Stadium on September 17th , 2016 in Leicester, United Kingd

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa per presentare la gara contro la Fiorentina.

"Andiamo per fare la nostra partita, rispettiamo la Fiorentina ma vogliamo farci rispettare. Gioca con grande determinazione con buonissimi giocatori. Firenze? Fa sempre piacere tornare dove ho fatto bene e ho vinto, ma alleno il Cagliari e cercherò di fare il meglio per la mia squadra"

 

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