Ranieri avverte: "A Firenze per fare la nostra partita. Hanno buoni giocatori ma vogliamo farci rispettare"

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, prossimo avversario della Fiorentina in campionato.

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa per presentare la gara contro la Fiorentina.

"Andiamo per fare la nostra partita, rispettiamo la Fiorentina ma vogliamo farci rispettare. Gioca con grande determinazione con buonissimi giocatori. Firenze? Fa sempre piacere tornare dove ho fatto bene e ho vinto, ma alleno il Cagliari e cercherò di fare il meglio per la mia squadra"

L'EX ATTACCANTE DELLA FIORENTINA FA IL PUNTO SU BELTRAN E NZOLA

https://www.labaroviola.com/flachi-vorrei-vedere-nzola-o-beltran-giocare-4-partite-di-fila-tifosi-della-fiorentina-aiutano-se-onori-la-maglia/225031/