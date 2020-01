L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con il Sassuolo anche dell’attaccante Caprari nel mirino della Fiorentina e di altri club: “Caprari uomo mercato? “È un nostro giocatore, lo metto spesso dall’inizio o a gara in corso perché credo in lui. Non so nulla dell’interesse del Sassuolo nei suoi confronti”.