Tmw: Drinkwater è stato proposto alla Fiorentina. Il club riflette, prima va sfoltito il centrocampo

Secondo il noto portale online di calciomercato Tuttomercatoweb.com, il mediano classe ’90 Danny Drinkwater, in uscita dal Chelsea, sarebbe stato proposto come rinforzo a centrocampo per la Fiorentina.

La società viola ha per adesso messo in stand-by l’operazione: quello di Drinkwater è un profilo di livello (pedina fondamentale nel centrocampo del Leicester di Claudio Ranieri che vinse la Premier League) anche se negli ultimi anni non ha reso al massimo del suo potenziale, ma la priorità della Fiorentina è quella di sfoltire un centrocampo affollato prima di piazzare un eventuale colpo. Molto probabilmente sarà un’operazione da ultime ore di mercato.

