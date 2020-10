Cm.com su Milik: Fiorentina e Napoli, accordo raggiunto sulla base di 25 mln, il giocatore riflette

La partita contro la Sampdoria ha dimostrato come alla Fiorentina serva un centravanti capace di essere decisivo negli ultimi 11 metri. La società avrebbe individuato in Milik, attaccante del Napoli in rotta con il club di appartenenza, il profilo ideale per apportare alla rosa ulteriore qualità e quantità in termini di reti.

Secondo quanto raccolto dal famoso portale Calciomercato.com, la Fiorentina si sarebbe fatta concretamente avanti per aggiudicarsi l’attaccante polacco mettendo sul piatto ben 25 milioni di euro, ricavati dalla cessione di Chiesa. Il Napoli, che ha fatto chiaramente sapere a Milik che avrebbe passato quest’anno in tribuna se non avesse trovato una nuova sistemazione, ha accettato l’offerta viola e ha dato via libera al club ad intavolare la trattativa con il giocatore.

Milik resta però perplesso sulla destinazione Fiorentina: non è convinto a trasferirsi in una squadra che non partecipa alle coppe europee, però è consapevole del fatto che non può rinunciare tanto facilmente all’unica offerta rimasta a 2 giorni dalla chiusura del mercato. La Fiorentina ha fiducia di poter riuscire a convincere Milik ad approdare a Firenze, tutto adesso è in mano al polacco.

