Notizie Calciomercato Com Fiorentina

Cm.com: "Fiorentina di prestiti con quasi 100 milioni per i riscatti. Rischiano Gud e Colpani"
19 febbraio 2025 17:50
Cm.com, Burdisso pensa al talentuoso terzino Barco. Per il The Guardian sarà una stella mondiale
22 marzo 2022 23:03
Agresti: "Vlahovic è l'erede ideale di Ibrahimovic. Sarebbe il colpo della vita per il Milan"
19 novembre 2021 13:52
Roma, Friedkin pronti ad accontentare Mourinho. Mayoral torna in orbita Fiorentina?
23 ottobre 2021 14:31
Sconcerti: "Berardi, Mayoral ed una punta al posto di Vlahovic. La società ha due mesi di tempo"
06 ottobre 2021 22:21
CM.com, si sblocca la trattativa Italiano-Fiorentina: allo Spezia un calciatore per liberare lo staff
27 giugno 2021 16:27
Proc. Majer: "La Fiorentina lo conosce bene. Lo paragonano a Modric, 15 milioni la valutazione"
24 giugno 2021 16:36
Barone: "Dusan Vlahovic? Il rinnovo sta andando avanti"
04 febbraio 2021 18:45
Cm.com, mercato Fiorentina: per Biraghi c'è l'interesse della Lazio. Llorente non vuole Firenze
25 dicembre 2020 18:25
Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"
06 dicembre 2020 11:20
Cm.com su Milik: Fiorentina e Napoli, accordo raggiunto sulla base di 25 mln, il giocatore riflette
03 ottobre 2020 18:07
Cm.com, Castrovilli al centro del progetto viola: pronto rinnovo a 1,5 milioni annui e la n°10 sulle spalle
01 settembre 2020 15:30
Incontro fra Calabria e la dirigenza del Milan. Possibile futuro alla Fiorentina? I dettagli
29 giugno 2020 16:25
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