Labaro Viola

Notizie Calciomercato Com Fiorentina

Cm.com: "Fiorentina di prestiti con quasi 100 milioni per i riscatti. Rischiano Gud e Colpani"

19 febbraio 2025 17:50

Cm.com, Burdisso pensa al talentuoso terzino Barco. Per il The Guardian sarà una stella mondiale

22 marzo 2022 23:03

Agresti: "Vlahovic è l'erede ideale di Ibrahimovic. Sarebbe il colpo della vita per il Milan"

19 novembre 2021 13:52

Roma, Friedkin pronti ad accontentare Mourinho. Mayoral torna in orbita Fiorentina?

23 ottobre 2021 14:31

Sconcerti: "Berardi, Mayoral ed una punta al posto di Vlahovic. La società ha due mesi di tempo"

06 ottobre 2021 22:21

CM.com, si sblocca la trattativa Italiano-Fiorentina: allo Spezia un calciatore per liberare lo staff

27 giugno 2021 16:27

Proc. Majer: "La Fiorentina lo conosce bene. Lo paragonano a Modric, 15 milioni la valutazione"

24 giugno 2021 16:36

Barone: "Dusan Vlahovic? Il rinnovo sta andando avanti"

04 febbraio 2021 18:45

Cm.com, mercato Fiorentina: per Biraghi c'è l'interesse della Lazio. Llorente non vuole Firenze

25 dicembre 2020 18:25

Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"

06 dicembre 2020 11:20

Cm.com su Milik: Fiorentina e Napoli, accordo raggiunto sulla base di 25 mln, il giocatore riflette

03 ottobre 2020 18:07

Cm.com, Castrovilli al centro del progetto viola: pronto rinnovo a 1,5 milioni annui e la n°10 sulle spalle

01 settembre 2020 15:30

Incontro fra Calabria e la dirigenza del Milan. Possibile futuro alla Fiorentina? I dettagli

29 giugno 2020 16:25

Calciomercato.com: "Incontro fra l'agente di Milenkovic e il Milan prossima settimana"

28 giugno 2020 15:52

Archivio

Esplora l'archivio di Calciomercato Com

Sett. 8
Sett. 12
Sett. 46 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 25 Sett. 5
Sett. 52 Sett. 49 Sett. 40 Sett. 36 Sett. 27 Sett. 26