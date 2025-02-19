Cm.com: "Fiorentina di prestiti con quasi 100 milioni per i riscatti. Rischiano Gud e Colpani"

La Fiorentinaha avviato una vera e propria rivoluzione a inizio stagione, segnando l'inizio dell'era post-Italiano. Numerosi nuovi acquisti sono arrivati, tra cui Gudmundsson, Kean, Zaniolo, Fagioli,...

La Fiorentinaha avviato una vera e propria rivoluzione a inizio stagione, segnando l'inizio dell'era post-Italiano. Numerosi nuovi acquisti sono arrivati, tra cui Gudmundsson, Kean, Zaniolo, Fagioli, Folorunsho, Colpani, Cataldi, Adli, Richardson, Gosens e Bove. Calciomercato.com analizza la strategia del club, sottolineando che la Fiorentina dovrà spendere circa 93 milioni per esercitare i riscatti a fine stagione, con eventuali bonus aggiuntivi.

Le situazioni più delicate riguardano giocatori come Cataldi, Adli e Gudmundsson, a causa dei numerosi infortuni. La Fiorentina dovrà valutare attentamente se confermare i riscatti, considerando questi fattori. Per quanto riguarda Colpani, l'ex Monza non ha ancora convinto, mostrando disorientamento in campo. Il club viola ha pagato 4 milioni per il suo prestito e dovrebbe versarne 12 per il riscatto, ma le valutazioni sulla sua permanenza potrebbero portare a una decisione negativa, visto che la Fiorentina ha già scelto di puntare su Zaniolo.

È ancora troppo presto per prevedere il futuro dei nuovi acquisti di gennaio, ma Folorunsho ha già mostrato qualità interessanti, soprattutto considerando che il riscatto di 8 milioni è relativamente contenuto. Per quanto riguarda Gosens, invece, sembra ormai quasi sicuro del riscatto: la sua continuità e il buon rendimento stanno convincendo tutti, e la Fiorentina dovrebbe esercitare l'opzione di acquisto da 7 milioni.