Roma, Friedkin pronti ad accontentare Mourinho. Mayoral torna in orbita Fiorentina?

Jose Mourinho, dopo la pesante sconfitta in Norvegia aveva espresso tutto il suo malcontento per le poche alternative all’interno della sua rosa. Sfogo che non ha digerito la famiglia Friedkin. Come spiega calciomercato.com, infatti, i Friedkin temono deprezzamento dei giocatori che a gennaio dovranno lasciare la Capitale. Non pochi i nomi, su tutti Kumbulla, Diawara ed il centravanti spagnolo Borja Mayoral, su cui anche la Fiorentina segue gli sviluppi. Nonostante i primi attriti con lo Special One, comunque, i Friedkin sono pronti ad un nuovo esborso per puntellare la squadra: si parla di oltre 70 milioni.

