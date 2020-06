Calciomercato.com: “Incontro fra l’agente di Milenkovic e il Milan prossima settimana”

Secondo l’indiscrezione riportata da Calciomercato.com, settimana prossima sarebbe stato fissato un incontro fra Fali Ramadani e il Milan. Oltre al serbo Luka Jovic, il club rossonero starebbe facendo sul serio anche per un altro giocatore sotto la procura del potente agente: il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic.

L’affare risulterebbe complicato data l’elevata valutazione che la dirigenza gigliata fa del difensore classe ’97, ma il club rossonero vorrebbe far leva sul fatto che il contratto di Milenkovic è in scadenza nel 2022 e l’accordo per il rinnovo ancora non è stato raggiunto; ciò può tornare utile al Milan per abbassare le pretese economiche della Fiorentina.