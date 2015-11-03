Notizie Luka Jovic Fiorentina

Da colpo estivo che “voleva fare 30 goal” a flop assoluto: Firenze, ti ricordi di Luka Jović ?
26 novembre 2025 10:38
Crudeli senza speranza: "Speravo che Jovic fosse buon acquisto ma non ha fatto un tiro"
20 novembre 2023 19:12
Fiorentina batte Fiorentina Primavera 8-1: doppietta per Jovic, Sabiri e Terzic, gol di Cabral e Brekalo
15 luglio 2023 20:39
Amoruso: "Sensazione che Jovic abbia giocato a Praga per il mercato. Venderlo sarebbe capolavoro"
14 giugno 2023 18:40
Jovic non parte con la Serbia ed il CT annuncia: "Operato oggi al naso dopo frattura con West Ham"
12 giugno 2023 19:39
Jovic, tocca a te: il serbo si gioca conferma alla Fiorentina nel finale di stagione. Dal primo con la Samp?
30 aprile 2023 14:14
Pedullà: "Jovic si trasferisce alla Fiorentina in prestito secco. Il Real pagherà metà ingaggio"
29 giugno 2022 00:15
Di Marzio: "Jovic alla Fiorentina in prestito secco. Visite mediche la prossima settimana"
28 giugno 2022 23:55
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