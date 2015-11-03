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Notizie Luka Jovic Fiorentina

Da colpo estivo che “voleva fare 30 goal” a flop assoluto: Firenze, ti ricordi di Luka Jović ?

26 novembre 2025 10:38

Crudeli senza speranza: "Speravo che Jovic fosse buon acquisto ma non ha fatto un tiro"

20 novembre 2023 19:12

Fiorentina batte Fiorentina Primavera 8-1: doppietta per Jovic, Sabiri e Terzic, gol di Cabral e Brekalo

15 luglio 2023 20:39

Amoruso: "Sensazione che Jovic abbia giocato a Praga per il mercato. Venderlo sarebbe capolavoro"

14 giugno 2023 18:40

Jovic non parte con la Serbia ed il CT annuncia: "Operato oggi al naso dopo frattura con West Ham"

12 giugno 2023 19:39

Jovic, tocca a te: il serbo si gioca conferma alla Fiorentina nel finale di stagione. Dal primo con la Samp?

30 aprile 2023 14:14

Pedullà: "Jovic si trasferisce alla Fiorentina in prestito secco. Il Real pagherà metà ingaggio"

29 giugno 2022 00:15

Di Marzio: "Jovic alla Fiorentina in prestito secco. Visite mediche la prossima settimana"

28 giugno 2022 23:55

Calciomercato.com: "Incontro fra l'agente di Milenkovic e il Milan prossima settimana"

28 giugno 2020 15:52

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