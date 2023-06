Amoruso: “Sensazione che Jovic abbia giocato a Praga per il mercato. Venderlo sarebbe capolavoro”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e si è espresso anche in merito alle scelte di mercato in attacco per la prossima stagione soffermandosi sulla situazione legata a Luka Jovic. Queste le sue parole:

“Ho la strana sensazione che abbiano fatto giocare Jovic per fargli mercato. Non me ne voglia nessuno ma l’idea di Jovic attaccante centrale è sbagliata in partenza. Non mi piace avere ragione sulla squadra che tifo però è così. Riuscire a vendere Jovic sarebbe un capolavoro, l’attitudine del giocatore è quella.”

