Notizie Lorenzo Amoruso Fiorentina

Amoruso duro con Kean: "Ieri tanti palloni giocabili, ma non ha fatto nulla, è parso spocchioso"
28 dicembre 2025 22:55
Amoruso duro: "Alla Fiorentina manca la pressione, scende in campo troppo rilassata"
22 settembre 2025 18:21
Amoruso attacca: "Fiorentina in alto mare, la responsabilità è di Pioli. C'è stato un cambio di mentalità"
17 settembre 2025 18:44
Amoruso: "Una Fiorentina pronta al 97% pre ritiro non si vedeva da anni. Mi aspetto centrocampista ed esterno"
21 luglio 2025 16:27
Amoruso: "Pioli trova una Fiorentina che ripiega e riparte velocemente. Al Milan alcuni non difendevano"
11 luglio 2025 18:43
Amoruso: "Possiamo dire che Kean non ha accettato l'Arabia. Comuzzo ha potenziale inespresso"
05 luglio 2025 20:14
Amoruso su Kouamè: "Tutti gli allenatori a Firenze se lo tengono. Dà tutto in campo, questa la sua qualità"
05 novembre 2024 19:16
Amoruso netto: "Palladino rischia molto. Cosa ha portato alla squadra fino a questo momento?"
19 settembre 2024 19:00
Amoruso: "Per completare la difesa serve un leader. Biraghi braccetto? Non è bravo in difesa"
30 luglio 2024 18:38
Amoruso: "Quelli che dicono che Retegui è scarso sono dei pirla. Non credo ai nomi che fanno uscire"
08 giugno 2024 16:09
Amoruso: "Dopo Palladino serve la materia prima. Sul mercato c'è bisogno di idee chiare da subito"
04 giugno 2024 18:29
Amoruso: "La società non ha preso gente con le palle. Si inizia a fare sul serio o si vende la Fiorentina"
31 maggio 2024 19:37
Amoruso su Martinez Quarta: "Fa gol ma quanti ne ha fatti subire? Gioca nelle partite meno complicate"
29 aprile 2024 18:41
Amoruso: "Le scelte di Italiano contro il Milan non mi sono piaciute. Spero che i giocatori lo seguano ancora"
02 aprile 2024 18:28
Amoruso netto: "Italiano non sta dando più niente ai giocatori. Nessun miglioramento in difesa"
16 marzo 2024 18:41
Amoruso perplesso: "Come fa Biraghi a prendersi quella responsabilità con così tanti rigori sbagliati?"
12 marzo 2024 18:32
Amoruso su Nico Gonzalez: "La tensione di quando rientri è ben diversa, non gliene faccio una colpa"
29 gennaio 2024 23:53
Amoruso applaude Italiano: "Dimostra di saper cambiare in base all'avversario. Interpreta meglio le partite"
01 gennaio 2024 18:09
Ranieri dà del 'miracolato' a Paredes, Amoruso: "Che personalità. Non mi è mai piaciuto: va solo orizzontale"
13 dicembre 2023 18:40
Amoruso: "Milenkovic il difensore più forte, Ranieri è il più affidabile. Sono la coppia perfetta"
12 dicembre 2023 13:48
Amoruso controcorrente su Mina: "Comanda la difesa ed ha esperienza. Con Quarta buona accoppiata"
08 dicembre 2023 19:25
Sentite Amoruso: "Ieri potevi giocare 3 giorni ma non segnavi mai. Milenkovic un obbrobrio"
24 ottobre 2023 18:49
Amoruso: "Beltran non adatto al gioco della Fiorentina? Tutte cazzate. Diverso da Nzola e dà altre possibilità"
05 ottobre 2023 18:58
Amoruso propone: "Sulla destra Lopez può essere adattato terzino. Forte in marcatura, è un martello"
26 settembre 2023 19:35
Amoruso dice la sua su Quarta: "Alcune volte perfetto, altre irriconoscibile. Soffre l'approccio alla partita"
19 settembre 2023 19:19
Amoruso su Arthur: "Mi hanno detto che fuori dal campo non è stato sempre vero professionista"
18 luglio 2023 18:22
Sentite Amoruso: “Non credo siano i 500 mila euro la problematica per rinnovo di Castrovilli"
03 luglio 2023 19:19
Amoruso duro su Biraghi: "Fase difensiva sempre stata penosa, colpevole anche sul gol del West Ham"
20 giugno 2023 19:33
Amoruso: "Sensazione che Jovic abbia giocato a Praga per il mercato. Venderlo sarebbe capolavoro"
14 giugno 2023 18:40
Amoruso analizza errore di Igor: "Lì non si pensa, si manda pallone in tribuna. Italiano inca**ato l'ha tolto"
20 maggio 2023 18:59
Amoruso rivela: "Mi risulta che il post pubblicato da Jovic e Terzic esca fuori da un loro familiare"
16 maggio 2023 18:59
Amoruso: "Se la Fiorentina deve aver paura del Basilea rimaniamo a Firenze. Importante l'approccio"
16 maggio 2023 18:30
Amoruso: "Jovic problema per la Fiorentina: dubito abbia estimatori dato l'ingaggio e suo atteggiamento"
05 maggio 2023 19:42
Amoruso: "Gol subiti colpa di Quarta, forte ma sbaglia spesso. La fa rimbalzare, errore da ABC del calcio"
25 aprile 2023 13:26
Amoruso: "Non possiamo dimenticare Spezia, potevamo perdere. Ranieri il difensore migliore adesso"
14 aprile 2023 15:04
Amoruso attacca: "Questa società non è abituata al calcio professionistico, vengono dagli amatori"
22 ottobre 2022 16:11
Lorenzo Amoruso critico su Ikoné: "Pesce fuor d'acqua, non è ancora nel gioco di Italiano"
03 febbraio 2022 11:20
Amoruso bacchetta: "Se dici che non hai problemi di soldi e poi vendi Vlahovic critiche normali"
02 febbraio 2022 18:46
Amoruso: "L'anno scorso Ribery e Pezzella si fecero la guerra, spogliatoio in due fazioni"
04 novembre 2021 17:17
Lorenzo Amoruso:"Ai giovani attuali manca la fame, la cattiveria. Ai nostri tempi venivano fuori più talenti"
09 settembre 2021 13:01
Un cuore viola a Temptation Island, Lorenzo Amoruso nel reality di canale 5 con la miss Italia Manila Nazzaro
01 luglio 2020 13:47
Amoruso: "Chiesa deve lasciarsi alle spalle delle situazioni per tornare ad essere sereno"
27 novembre 2019 22:24
Amoruso critico: "Sono stanco di sentire che la squadra è giovane. Non mi è piaciuto l’atteggiamento.."
05 novembre 2019 16:42
Amoruso: "Mercato? Ci manca un difensore mancino che sappia impostare da dietro e un centrocampista"
23 ottobre 2019 19:43
Cinquini su Chiesa: "Cecchi Gori difendeva i suoi campioni, ma oggi quando arrivano certe offerte.."
31 ottobre 2018 18:10
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