Amoruso: "Per completare la difesa serve un leader. Biraghi braccetto? Non è bravo in difesa"

C'è bisogno di un costruttore anche se l'esperienza può servire, dovresti andare su un usato sicuro perchè hai bisogno di un leader in una difesa giovane

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"La nuova difesa? Io per completare il reparto non prenderei Ogbonna o Rugani perchè non hanno la qualità dell'impostazione da dietro. C'è bisogno di un costruttore anche se l'esperienza può servire, dovresti andare su un usato sicuro perchè hai bisogno di un leader in una difesa giovane. Quel giocatore che sa quando rallentare il gioco, qualche volta andare con la palla lunga e di conseguenza eviterei di puntare su un giovane perchè già hai Comuzzo.

La situazione di Valentini? Io per quello che si sente dire lo considero come un giocatore che avrai a gennaio, quindi ora non ce l'hai. A gennaio avrebbe difficoltà ad inserirsi, anche perchè non è un centrale di difesa ordinato ma parecchio aggressivo che cerca l'anticipo. Sicuramente se dovesse arrivare subito la difesa sarebbe fatta.

Biraghi e Kayode come braccetti? Sulla mancanza di forza difensiva di Biraghi non penso si possa obiettare più di tanto. Le squadre attaccano sulla sinistra la Fiorentina solitamente perchè c'è Biraghi.

Tessmann? Giocatore di un'altra categoria, mi sembra strano che non ci siano altre squadre di Serie A. Per quello che ho visto è il classico box to box e centrocampista a tutto campo. In questo momento a centrocampo siamo veramente scoperti quindi o rivede dei ruoli dei giocatori e li plasma con una funzione diversa o iniziamo ad essere un po' in ritardo."

TESSMANN AD UN PASSO. LE ULTIME SULLA TRATTATIVA CON L'ESPERTO ALFREDO PEDULLA'

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