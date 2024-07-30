Pedullà: "Accordo di massima per Tessmann. Contatti con la Juve per McKennie, De Gea proposto alla Fiorentina"

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esp...

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

TESSMANN "Un nome che abbiamo venduto con cautela, ma con convinzione oltre 40 giorni fa. In quella fase lì c'era un forte gradimento della Fiorentina che aveva memorizzato il concetto che doveva dare la precedenza all'Inter. Poi l'Inter sulla destinazione. con gli agenti sono successi un po' di problemi, l'Inter si è defilata. Tra Fiorentina e Venezia c'è una base di accordo per 6-7 milioni bonus in più o meno, percentuali in più o meno. Adesso bisogna avere un minimo di precauzione, il ragazzo è entusiasta. Come hai visto hanno staccato Lucchesi dall'operazione. La precauzione vuole che ci si fermi un secondo al passaggio al livello in attesa degli accordi definitivi per gli agenti. Sono agenti esigenti, un po' particolari. Ma non vedo esigenze particolari. Tra le società non ci sono problemi, ma serve un po' di precauzione perché ogni tanto qualcosa salta anche dopo aver preso l'aereo come Castrovilli. È uno dei pochi nomi che abbiamo dato e che speriamo di centrare. Inoltre, Tessmann è impegnato alle Olimpiadi, quindi non ci sarebbe nemmeno fretta di chiudere. Quindi serve precauzione, ma i rapporti con il Venezia sono ottimi, ora servono gli ultimi accordi con gli agenti. Il Venezia ha aperto completamente le porte alla Fiorentina"

MCKENNIE "Anche stamani ci sono stati contatti tra Juventus e Fiorentina per McKennie. Ma qui dobbiamo procedere un po' più cauti. C'è una situazione un po' particolare, lui ha detto no a chiunque, ha chiesto 3 milioni e passa all'Aston Villa per rientrare nell'operazione Douglas Luiz. L'Aston Villa ha memorizzato che non era un problema di soldi, ma di volontà. E poi è entrato Barrenechea. Da quel momento si è messo di traverso. Lui sta considerando l'opzione Fiorentina, i rapporti tra la società sono buoni. Lui ha una scadenza tra 11 mesi, guadagna 2,5 milioni, ora dobbiamo capire le tematiche e le tempistiche legate a questa storia. Non escludiamo l'opzione di vedere due americani a Firenze. Non teniamo fuori dalle condizioni McKennie, a determinate condizioni, è una situazione che si può sviluppare. La Juventus apre alla valutazione sul cartellino di McKennie, nonostante la valutazione che avrebbe voluto nelle passate stagioni. Da 25 milioni, con l'incrocio con l'Aston Villa era sceso a 15 milioni, adesso per 10-11 milioni più bonus si possa fare. Forse anche con un prestito con obbligo di riscatto. E qui c'è un nodo perché, a quel punto, andrebbe prolungato il contratto".

DE GEA "È stato proposto. Ma finisce qui"

PORTIERI "Szczesny è un profilo che può piacere alla Fiorentina. Lui in questo momento ha di tutto, anche l'ipotesi di poter restare a rimorchio alla Juventus. Lui è in vacanza in Spagna, non è neanche con il gruppo. Qualche settimana fa dichiarò che non avrebbe creato difficoltà alla Juve qualora gli avessero chiesto di risolvere il contratto. Dopo questo, ti aspetteresti che sarebbe partito poco dopo. Ma in questo momento nella sua testa può balenare di tutto e di più. È stato proposto anche al Genoa, ma in questo momento lui è indeciso e il Genoa ha virato su Gollini. È l'unico portiere che è rimasto fuori dai portieri che si è sistemato. Gollini va a Genoa, Keylor Navas va al Monza. Su Terracciano e Christensen non ho notizie. Musso è un altro profilo che più avanti può trovare un suo perché, l'Atalanta chiede 10 milioni. Lo ha chiesto il Monza, ma l'Atalanta non lo dà in prestito. Se accadesse qualcosa non mi meraviglierei, dobbiamo stare allertati. Teniamola in un cantuccio".

SENE-AMATUCCI "Con il Frosinone hai un buon rapporto".

BRESCIANINI "Brescianini? Oggi ce l'ha in mano il Napoli e lui vuole andare lì. Il Napoli deve fare delle uscite Gaetano e Cajuste e poi lo prende perché deve fare due centrocampisti".

CENTROCAMPISTI "Per me la Fiorentina ne deve fare tre di innesti. Intanto se parti con Tessmann, parti bene. Udinese? Sulla carta dovrebbero partire Bijol, Samardzic e Lovric. Poi cosa fanno? Samardzic va da chi porta 25 milioni, non scendono di una virgola. Vediamo se il Milan facendo delle cessioni, possa tornarci più avanti. Il Milan ha trovato degli accordi con il papà. Anche perché sa che non può più mettere il figlio a repentaglio per le commissioni".

KAYODE "Attenzione perché le pretendenti aumentano. Tottenham? Più di una, stanno aumentando. Poi cercherò di fare chiarezza. Si potrebbe creare un'asta all'interno di uno scrupolo. Se arrivasse un'offerta da 20 più bonus, questo scrupolo sarebbe da valutare. A maggior ragione se arrivasse un americano".

DODO "A me non risulta che possa andare via".

USCITE "Nzola è un attenzionato, stessa cosa Ikoné".

KOUAME "La richiesta di informazioni arrivata negli ultimi giorni non ha portato all'accensione. Per ora va considerato all'interno della Fiorentina. Si era parlato di Mallorca, di qualcosa della Bundesliga prima e qualcos'altro, ma fin qui non hanno portato a niente di concreto".

NICO "Per ora non so niente. Ne parlerò solo in presenza di qualcosa di concreto. E, al momento, non c'è niente".

AMRABAT "Mi aspetto delle sorprese. Potrebbero esserci delle cose anche delle cose in Italia, ma per ora la precedenza è sempre dello United. Lui ha voluto soltanto il Manchester United e adesso questa è la situazione. Il problema è il suo. Penso sia indecifrabile Amrabat, ma potrebbero aprirsi anche altre piste".

CM.IT RIVELA: “MCKENNIE ALLA FIORENTINA POTREBBE SBLOCCARSI CON UNO SCAMBIO ALLA PARI CON AMRABAT”

https://www.labaroviola.com/cm-it-rivela-mckennie-alla-fiorentina-potrebbe-sbloccarsi-con-uno-scambio-alla-pari-con-amrabat/262397/