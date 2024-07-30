Cm.it rivela: "McKennie alla Fiorentina potrebbe sbloccarsi con uno scambio alla pari con Amrabat"

Secondo cm.it, McKennie potrebbe arrivare alla Fiorentina grazie a uno scambio con Amrabat, rientrato a Firenze ma sul piede di partenza

Cessioni in vista in casa Juventus. Da Rugani e De Sciglio a McKennie e Chiesa, sono diversi i bianconeri fuori dal progetto di Thiago Motta ed alla ricerca di una nuova sistemazione. Per quanto riguarda il futuro del centrocampista americano, negli ultimi giorni è balzata in prima fila la Fiorentina. Il club di Commisso è alla ricerca di un nome importante per rinforzare il centrocampo di Palladino dopo gli addii di Arthur, Duncan e soprattutto Bonaventura.

McKennie è in scadenza di contratto a giugno 2025 e, dopo aver rifiutato l’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz, è finito ai margini della Juventus. Si presenta così un’importante occasione per la società viola.

Nei discorsi per McKennie tra Juventus e Fiorentina potrebbe rientrare anche il nome di Amrabat. Dopo la stagione in prestito al Manchester United, il centrocampista marocchino è rientrato a Firenze ma rimane in uscita. Proprio come l’americano in bianconero.

Entrambi sono in scadenza nel 2025 e valutati 12-15 milioni di euro. Le due dirigenze potrebbero quindi valutare anche l’ipotesi di uno scambio alla pari, vantaggiosa per entrambi perché permetterebbe di liberarsi dei rispettivi esuberi in rosa. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Juve-Fiorentina. Lo riporta calciomercato.it.

CAJUSTE IN USCITA DAL NAPOLI

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