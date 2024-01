L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Bruno analizzando diversi episodi della partita persa dai viola contro l’Inter. Tra questi anche l’errore dal dischetto di Nico Gonzalez, che si è visto negare la gioia del gol da Yaan Sommer.

Di seguito riportiamo le parole rilasciate dall’ex calciatore viola:

“Il rigore sbagliato ieri sera da Nico personalmente lo considero un errore veniale; la tensione di quando rientri è ben diversa, non gliene voglio fare una colpa. Purtroppo ci sta, soprattutto quando sei in una condizione psicofisica incerta come la sua. Un rigore parato è peggio di un rigore sbagliato. Un tiro dagli undici metri calciato con potenza e precisione solitamente non è parabile. L’unica cosa che mi aspettavo dall’Argentino è che guardasse il portiere fino alla fine per poi piazzare il pallone nella parte opposta della porta, dato che sappiamo tutti che l’estremo difensore nerazzurro è un noto para rigori e sa stare in piedi fino all’ultimo. Dispiace essere qui a commentare una sconfitta, mi aspettavo di più dalla squadra. L’inter è andata in difficoltà più del solito. Vedendo che la società non accontenta Italiano nelle sue richieste di mercato mi viene quasi da pensare che ci sia qualcosa che non va. Parisi? sente la pressione di dover dimostrare qualcosa per forza e questo lo stressa, ma sul gol di Lautaro Martinez non è l’unico a sbagliare, non c’era nessuno a coprire sul primo palo oltre lui”.