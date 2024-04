Amoruso: “Le scelte di Italiano contro il Milan non mi sono piaciute. Spero che i giocatori lo seguano ancora”

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina soffermandosi anche sulla sconfitta contro il Milan e la formazione titolare scelta di Italiano per affrontare i rossoneri. Ecco le sue parole:

“Non mi è piaciuta la formazione. Dodò in campo dal primo dopo mesi che non giocava per via dell’infortunio, stessa cosa Kouamè. Ok che giochi sull’impegno però…Certe scelte dell’allenatore non mi sono piaciute per nulla, non so se la squadra non lo segue più o c’entra ciò che è accaduto pochi giorni fa con Barone. Io spero di sbagliare tutto quello che sto dicendo perchè sono deluso ma spero che ci sia ancora la voglia nei giocatori di seguire l’allenatore e lottare perchè ci sono ancora le occasioni. In campionato abbiamo uno scontro diretto contro la Juve che è una squadra battibilissima. Mi dispiacerebbe tanto perchè anche con il Milan un pareggio ci poteva stare dal momento che ci sono stati degli episodi in cui hai fatto bene, hai avuto occasioni.”

