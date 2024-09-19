Amoruso netto: "Palladino rischia molto. Cosa ha portato alla squadra fino a questo momento?"

Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina e si è soffermato sulla posizione di Raffaele Palladino sulla panchina Viola. Ecco le sue parole:"Pa...

Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina e si è soffermato sulla posizione di Raffaele Palladino sulla panchina Viola. Ecco le sue parole:

"Palladino rischia molto perchè non sta ottenendo quello che ci aspettavamo, me compreso. Siamo vincolati ad un Kean che ci sta facendo muovere la squadra. Cosa ha portato l'allenatore in questo momento? Non è una critica distruttiva ma costruttiva perchè se vedo che qualcosa non va e non arrivano punti, io allenatore devo pensare al male minore."

LE PAROLE DELLA SINDACA DI FIRENZE AL TERMINE DELL'INCONTRO CON ROCCO COMMISSO

https://www.labaroviola.com/funaro-padovani-lavoriamo-ad-unaltra-soluzione-vogliamo-far-giocare-la-fiorentina-a-firenze/268931/