Funaro: "Padovani? Lavoriamo ad un'altra soluzione. Vogliamo far giocare la Fiorentina a Firenze"
Oggi è stato un incontro dove ci siamo confrontati e successivamente ci saranno gli incontri con i tavoli tecnici"
La Sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'incontro con il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in merito al tema stadio. Queste le sue parole:
"Incontro positivo e costruttivo. Sono stata contenta di conoscere Commisso, la moglie Catherine ed Alessandro Ferrari. Abbiamo definito una serie di incontri per definire gli aspetti tecnici.
Sul Padovani? C'è la volontà dell'amministrazione di riqualificare l'impianto ma chiaramente stiamo lavorando anche ad un'altra soluzione.
Cosa dico ai tifosi? Il nostro interesse è dare uno stadio riqualificato alla città e far continuare a giocare la Fiorentina a Firenze."
IL DG ALESSANDRO FERRARI SULL'INCONTRO CON LA SINDACA SARA FUNARO
https://www.labaroviola.com/ferrari-incontro-positivo-no-allopzione-padovani-lavoreremo-per-far-giocare-la-fiorentina-al-franchi/268912/