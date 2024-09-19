Funaro: "Padovani? Lavoriamo ad un'altra soluzione. Vogliamo far giocare la Fiorentina a Firenze"

Oggi è stato un incontro dove ci siamo confrontati e successivamente ci saranno gli incontri con i tavoli tecnici"

A cura di Redazione Labaroviola 19 settembre 2024 18:39

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