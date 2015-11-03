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Notizie Padovani Fiorentina

TgR Toscana: "La Fiorentina attende il programma dei lavori al Franchi entro metà ottobre"

24 settembre 2024 13:22

Funaro: "Padovani? Lavoriamo ad un'altra soluzione. Vogliamo far giocare la Fiorentina a Firenze"

19 settembre 2024 18:39

I lavori al Padovani pronti a partire ma la Fiorentina non ha nessuna intenzione di andarci a giocare

11 settembre 2024 09:26

Nazione: “Restyling Padovani? Domani il sopralluogo. Si attende il via libera del Coni. Per 7 milioni, 18 mila spettatori”

28 agosto 2024 09:39

Nazione: "Il Comune di Firenze spinge per il Padovani. Uno sponsor per convincere la Fiorentina?"

26 luglio 2024 09:38

Repubblica: “Franchi, l’ultima idea capienza ridotta e lavori fino al 2028. Resta valida l’opzione Padovani”

24 luglio 2024 08:49

Corriere Fiorentino: “Stadio Franchi, primo incontro Funaro-Ferrari, rispunta l’idea Padovani”

23 luglio 2024 12:15

Nazione: "Restyling Padovani, unica proposta dalla Nigro. Il trasloco può accelerare i lavori al Franchi"

22 maggio 2024 08:21

Padovani? L’adeguamento con 18mila posti può essere fatto da chi ha costruito il Viola Park 

22 maggio 2024 08:00

Barone: "Vorrei capire se al Franchi ci saranno davvero 22mila posti. Situazione Padovani non chiara"

09 febbraio 2024 14:11

Corriere Fiorentino, Padovani, la Fiorentina non vuole sborsare per l’ ammodernamento. Idea sponsor per coprire 5 milioni

28 gennaio 2024 09:13

Restyling Padovani? Per far giocare la Fiorentina servono 15mila posti, skybox e spogliatoio da 200 metri

24 gennaio 2024 08:33

Corriere Fiorentino, progetto nuovo Padovani: impianto temporaneo da 15mila posti, Sky box, studi televisivi

23 gennaio 2024 08:18

Repubblica, Fiorentina contraria al Padovani ed ai 5 milioni per uno stadio temporaneo. Ma occhio ai tifosi 

21 gennaio 2024 09:37

Corriere dello Sport: “Dove giocherà la Fiorentina per due stagioni? Padovani? Forse ma servono due condizioni”

21 gennaio 2024 09:35

Repubblica, ipotesi staffetta Empoli-Padovani durante il restyling del Franchi. No del Modena

08 gennaio 2024 09:20

Nazione, durante il restyling del Franchi dove trasloca la Fiorentina? Ipotesi Modena, Cesena, Empoli o Padovani 

04 gennaio 2024 09:02

Nazione svela: “Opzione trasloco al Castellani ancora aperta per la Fiorentina in attesa del Padovani”

14 dicembre 2023 08:59

Fiorentina a Empoli, la sindaca Barnini: ''Difficile gestire flusso tifosi e il Padovani non sarà pronto''

12 dicembre 2023 17:38

La Fiorentina fa pressioni sul comune: vuole restare a giocare al Franchi. No al Padovani

02 dicembre 2023 12:54

Corriere Fiorentino, la Fiorentina dovrà sborsare 4,4 milioni per giocare al Padovani. Andrà altrove durante il restyling? 

20 novembre 2023 10:01

Corriere Fiorentino, dove giocherà la Fiorentina la prossima stagione? Incontri informali Commisso-Comune

08 novembre 2023 09:11

Giovanni Galli durissimo: "Inaccettabile che Nardella spenda 10 milioni per lo stadio Padovani"

24 ottobre 2023 21:04

Il PD vuole mettere 10 milioni sul Padovani per convincere la Fiorentina a giocarci, Italia Viva fa muro

24 ottobre 2023 12:34

Nazione, Padovani, 10 milioni per il suo restyling verranno presi dai mutui della tramvia

21 ottobre 2023 09:37

Nazione, vertice Nardella-Commisso per il Padovani, il comune vorrebbe stanziare 10 milioni

23 agosto 2023 08:44

Fiorentina al Padovani? Repubblica: "Telefonata tesa Barone-Guccione, i viola si sentono obbligati"

28 luglio 2023 08:19

Nazione: "Fondi in stand by per il Padovani, stadio in cui durante il restyling trasloca la viola"

18 luglio 2023 08:18

Franchi e Padovani, la Fiorentina è perplessa. Rischio perdita d'incassi da 30 milioni

17 luglio 2023 07:59

Nazione, per rifare il Padovani, arrivano 10 milioni dal Comune: ci saranno 16mila posti

29 giugno 2023 08:32

Fiorentina al Padovani durante il restyling del Franchi: perplessità da parte del Rugby Firenze

16 giugno 2023 09:28

La Repubblica, il Firenze Rugby è disposto a traslocare per far posto alla Fiorentina

15 giugno 2023 10:08

Pres. Firenze Rugby: "Ad oggi zero progetti sul Padovani. Vogliamo essere tutelati”

13 giugno 2023 17:15

Nardella: "Lo stadio temporaneo della Fiorentina al Padovani. Faremo i lavori e poi resterà al Rugby"

11 giugno 2023 15:33

La Fiorentina trasloca al Padovani? 16mila posti e tribune smontabili, pronto in 12 mesi

11 giugno 2023 09:09

Trasloco Fiorentina, idea mini stadio “Padovani”, il nodo è la capienza ridottissima

30 aprile 2023 09:53

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