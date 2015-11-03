Notizie Padovani Fiorentina

TgR Toscana: "La Fiorentina attende il programma dei lavori al Franchi entro metà ottobre"
24 settembre 2024 13:22
Funaro: "Padovani? Lavoriamo ad un'altra soluzione. Vogliamo far giocare la Fiorentina a Firenze"
19 settembre 2024 18:39
I lavori al Padovani pronti a partire ma la Fiorentina non ha nessuna intenzione di andarci a giocare
11 settembre 2024 09:26
Nazione: “Restyling Padovani? Domani il sopralluogo. Si attende il via libera del Coni. Per 7 milioni, 18 mila spettatori”
28 agosto 2024 09:39
Nazione: "Il Comune di Firenze spinge per il Padovani. Uno sponsor per convincere la Fiorentina?"
26 luglio 2024 09:38
Repubblica: “Franchi, l’ultima idea capienza ridotta e lavori fino al 2028. Resta valida l’opzione Padovani”
24 luglio 2024 08:49
Corriere Fiorentino: “Stadio Franchi, primo incontro Funaro-Ferrari, rispunta l’idea Padovani”
23 luglio 2024 12:15
Nazione: "Restyling Padovani, unica proposta dalla Nigro. Il trasloco può accelerare i lavori al Franchi"
22 maggio 2024 08:21
Padovani? L’adeguamento con 18mila posti può essere fatto da chi ha costruito il Viola Park
22 maggio 2024 08:00
Barone: "Vorrei capire se al Franchi ci saranno davvero 22mila posti. Situazione Padovani non chiara"
09 febbraio 2024 14:11
Corriere Fiorentino, Padovani, la Fiorentina non vuole sborsare per l’ ammodernamento. Idea sponsor per coprire 5 milioni
28 gennaio 2024 09:13
Restyling Padovani? Per far giocare la Fiorentina servono 15mila posti, skybox e spogliatoio da 200 metri
24 gennaio 2024 08:33
Corriere Fiorentino, progetto nuovo Padovani: impianto temporaneo da 15mila posti, Sky box, studi televisivi
23 gennaio 2024 08:18
Repubblica, Fiorentina contraria al Padovani ed ai 5 milioni per uno stadio temporaneo. Ma occhio ai tifosi
21 gennaio 2024 09:37
Corriere dello Sport: “Dove giocherà la Fiorentina per due stagioni? Padovani? Forse ma servono due condizioni”
21 gennaio 2024 09:35
Repubblica, ipotesi staffetta Empoli-Padovani durante il restyling del Franchi. No del Modena
08 gennaio 2024 09:20
Nazione, durante il restyling del Franchi dove trasloca la Fiorentina? Ipotesi Modena, Cesena, Empoli o Padovani
04 gennaio 2024 09:02
Nazione svela: “Opzione trasloco al Castellani ancora aperta per la Fiorentina in attesa del Padovani”
14 dicembre 2023 08:59
Fiorentina a Empoli, la sindaca Barnini: ''Difficile gestire flusso tifosi e il Padovani non sarà pronto''
12 dicembre 2023 17:38
La Fiorentina fa pressioni sul comune: vuole restare a giocare al Franchi. No al Padovani
02 dicembre 2023 12:54
Corriere Fiorentino, la Fiorentina dovrà sborsare 4,4 milioni per giocare al Padovani. Andrà altrove durante il restyling?
20 novembre 2023 10:01
Corriere Fiorentino, dove giocherà la Fiorentina la prossima stagione? Incontri informali Commisso-Comune
08 novembre 2023 09:11
Giovanni Galli durissimo: "Inaccettabile che Nardella spenda 10 milioni per lo stadio Padovani"
24 ottobre 2023 21:04
Il PD vuole mettere 10 milioni sul Padovani per convincere la Fiorentina a giocarci, Italia Viva fa muro
24 ottobre 2023 12:34
Nazione, Padovani, 10 milioni per il suo restyling verranno presi dai mutui della tramvia
21 ottobre 2023 09:37
Nazione, vertice Nardella-Commisso per il Padovani, il comune vorrebbe stanziare 10 milioni
23 agosto 2023 08:44
Fiorentina al Padovani? Repubblica: "Telefonata tesa Barone-Guccione, i viola si sentono obbligati"
28 luglio 2023 08:19
Nazione: "Fondi in stand by per il Padovani, stadio in cui durante il restyling trasloca la viola"
18 luglio 2023 08:18
Franchi e Padovani, la Fiorentina è perplessa. Rischio perdita d'incassi da 30 milioni
17 luglio 2023 07:59
Nazione, per rifare il Padovani, arrivano 10 milioni dal Comune: ci saranno 16mila posti
29 giugno 2023 08:32
Fiorentina al Padovani durante il restyling del Franchi: perplessità da parte del Rugby Firenze
16 giugno 2023 09:28
La Repubblica, il Firenze Rugby è disposto a traslocare per far posto alla Fiorentina
15 giugno 2023 10:08
Pres. Firenze Rugby: "Ad oggi zero progetti sul Padovani. Vogliamo essere tutelati”
13 giugno 2023 17:15
Nardella: "Lo stadio temporaneo della Fiorentina al Padovani. Faremo i lavori e poi resterà al Rugby"
11 giugno 2023 15:33
La Fiorentina trasloca al Padovani? 16mila posti e tribune smontabili, pronto in 12 mesi
11 giugno 2023 09:09
Trasloco Fiorentina, idea mini stadio “Padovani”, il nodo è la capienza ridottissima
30 aprile 2023 09:53
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