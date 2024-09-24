TgR Toscana: "La Fiorentina attende il programma dei lavori al Franchi entro metà ottobre"

Secondo TgR Toscana, la Fiorentina è in attesa del cronoprogramma dei lavori al Franchi, prima che il presidente Commisso torni a New York

Come riportato dalla giornalista Rai Sara Meini, la Fiorentina è in attesa del cronoprogramma dei lavori al Franchi, che dovrebbe arrivare entro metà ottobre. A quel punto, Commisso ripartirà per New York. Contemporaneamente, sono in attesa anche i lavori di ristrutturazione al Padovani. Non appena arriveranno i fondi, lo stadio verrà modernizzato: ospiterà 4000 spettatori e sarà riqualificato per il rugby. Questo il post su X di Meini:

TREVISANI ELOGIA GUMDUNDSSON

https://www.labaroviola.com/trevisani-esalta-gudmundsson-giocatore-eccezionale-entra-e-risolve-i-problemi-della-fiorentina/269436/