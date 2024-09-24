Trevisani esalta Gudmundsson: "Giocatore eccezionale, entra e risolve i problemi della Fiorentina"

Trevisani noto opinionista e telecronista italiano ha parlato di Gudmundsson durante il podcast "Fontana di Trevi" di Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole: "Gudmundsson è un giocatore eccezio...

Trevisani noto opinionista e telecronista italiano ha parlato di Gudmundsson durante il podcast "Fontana di Trevi" di Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole: "Gudmundsson è un giocatore eccezionale non per i calci di rigore ma per come interpreta le partite non a caso Inzaghi lo avrebbe portato all'Inter per completare un attacco dove non c'è nessuno che salta l'uomo, lui salta l'uomo, lui fa cose intelligenti in mezzo al campo, nessuna difficoltà nel cambiare piazza, due rigori uno più perfetto dell'altro che hanno consentito alla Fiorentina di vincere una partita che forse non meritava."

"La Fiorentina andava male entra Gudmundsson e vince, il Genoa andava bene esce lui e il Genoa perde con ilVenezia, aveva praticamente perso con la Roma e con l'Inter. Secondo me se perdi Gudmundsson e non prendi un giocatore che salta l'uomo sennò tutte le volte che non c'è Messias nessuno salta l'uomo, Gudmundsson è una specie di risolvi problemi, un mister Wolf, è andato via dal Genoa e li ha creati, è arrivato a Firenze e li ha risolti perché la Fiorentina non è partita bene in campionato per niente"

LE PAROLE DI ROCCHI

https://www.labaroviola.com/rocchi-non-ce-rigore-per-la-lazio-perche-dodo-la-tocca-prima-di-testa-rigori-fiorentina-giusti/269275/