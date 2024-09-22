Rocchi: "Non c'è rigore per la Lazio perché Dodò la tocca prima di testa. Rigori Fiorentina giusti"

Rocchi ha parlato degli episodi arbitrali che hanno caratterizzato la vittoria della Fiorentina contro la Lazio

Il designatore arbitrale Rocchi ha parlato e analizzato in diretta a Dazn gli episodi arbitrali di Fiorentina-Lazio, queste le sue parole:

"Dodo tocca di testa prima e non è rigore, il tocco di testa non è di grandissimo rilievo ma c’è, è un giocatore in caduta ma senza il tocco di testa cambia poco perché in questi casi la punibilità è bassa perché la mano è in una zona normale vista la dinamica. La valutazione in questo caso senza il tocco di testa sarebbe stata più complessa perché si va su parametri che non sono oggettivi ma soggettivi. Sul rigore finale su dodo inanzitutto va sottolineato l’accuratezza del Var, in questo caso è un rigore chiaro anche se qualcuno dice che qualche anno fa questi rigori non venivano fischiati, ma ora questa tipologia di falli è codificata (step on foot) e non possiamo fare altro che fischiare il rigore"

LE PAROLE DI PALLADINO SULLA GERARCHIA SUI RIGORI

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